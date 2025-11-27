Ihre Hütte voller winterlicher und weihnachtlicher Dekoration gehörte seit 36 Jahren zum Bild des Erfurter Weihnachtsmarktes. 2025 ist alles anders. Heike Beder tauschte Erfurt mit Schmalkalden. Hier kennt man sie vom Wochenmarkt ohnehin schon bestens. Mittwochs und samstags bietet sie dort seit vier Jahren original Thüringer Schmuck an. „Die Stadt muss leben. Ich will einen Beitrag dazu leisten“, sagt sie. Die Resonanz auf dem Grünen Markt ist groß, ihre Kunden sind sehr zufrieden. „Das liegt an der Qualität“, weiß Heike Beder und fügt hinzu: „Es muss in erster Linie regional sein.“