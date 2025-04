Die neue Erlebnis-Etage von Viba ist eröffnet und lockt bei freiem Eintritt Gäste in den ersten Stock. Etwa 120 000 Besucher kommen jährlich nach Schmalkalden in die Nougat-Welt. Mit der neuen Erlebnis-Etage peilt das Viba-Team 150 000 Gäste an.