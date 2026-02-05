Der Arbeitskreis Bodendenkmalpflege des Altkreises Schmalkalden ist ein aktiver Zusammenschluss von derzeit 19 Mitgliedern, die allesamt vom Landesamt für Denkmalpflege (TLDA) bestellt worden sind. 17 von ihnen sind außerdem im „Verein für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde“ organisiert. Hubertus Fritz, der Sprecher des Arbeitskreises, hatte zur jährlichen Rückschau auch Fotos zusammengestellt, auf denen die ehrenamtliche Arbeit der Bodendenkmalpfleger dokumentiert ist.