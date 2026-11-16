„Sie sollte nie auf die Welt kommen“, erzählte Geschichtsstudent Paul Marr aus Steinbach-Hallenberg. Eva Umlauf wurde 1942 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau geboren und hat überlebt. „Das berührt mich“, sagte er weiter. Heute ist Eva Umlauf in München zu Hause und arbeitet als Kinderärztin und Psychotherapeutin. Auch ihr wurde einst eine Nummer eintätowiert. Im KZ waren Menschen Nummern. „Wie lautet ihre Nummer? – was für eine unmenschliche Frage“, befand Marr. Die eisige Kälte am Volkstrauertag bekam dadurch zusätzliche Schauer.