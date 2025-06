„Wer kennt Kati Wilhelm?“ Die Arme schnellten in die Höhe. „Wer geht gern wandern?“ „Na wir“, kam es aus vielen Kindermündern gleichzeitig. „Und wer kommt gerne in den Sportraum hier?“ Die Frage war eigentlich überflüssig. Anette Weidensee, Referentin für Kinder- und Jugendsportentwicklung beim Landessportbund in Erfurt, stellte sie trotzdem. Und alle riefen: „Ich“. „Macht euch Bewegung Spaß?“, fragte sie weiter und erntete ein lautstarkes „Ja“.