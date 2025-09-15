Nach ihrem Debüt während des Stadtfestes griffen sie am vergangenen Wochenende tief in die Veranstaltungskiste: Von lokalen Essensausgaben über musikalische Auftritte und Sitzgelegenheiten rund um die Blutbuche auf dem Platz Fontaine, bis hin zu einem Kunsthandwerkermarkt in der Weidebrunner Gasse wurde den Gästen einiges geboten. „Platz:nehmen“ sollten die Besucherinnen und Besucher, dazu luden die zahlreichen Bierbänke ein. Aber auch die vielen Lichter, die den sonst eher unscheinbaren Platz Fontaine erstrahlen ließen, schufen ein ganz besonderes Ambiente.