Schmalkalden: Wie kommt der Text ins Internet?

Das Projekt fanden die Elf- und Zwölfjährigen spannend. Viele brachten eigene Beispiele für Fake-Nachrichten in den Unterricht ein. Am Ende bedankte sich eine Schülerin für die tolle Unterrichtsstunde.

Zudem fand ein Workshop für Auszubildende der Berufsschule Meiningen statt. Auch hier lag der Fokus auf dem Erkennen von Falschmeldungen. Eine Lehre für Leonie war, dass auch TikToker absichtlich Gerüchte in die Welt setzen, um ihre Follower zu testen, ob sie Fake News erkennen. So verbreitete ein Influencer das Gerücht über eine neue Insektenart, die sich in den Wänden der eigenen Wohnung festsetzen würde. Damit wollte er zeigen, wie schnell Menschen auf Gerüchte reinfallen können. „Das habe ich geglaubt, ich habe sogar meiner Mutter davon erzählt!”, rief die Berufsschülerin. Am BBZ ging es aber auch um den Pressekodex und Meinungsfreiheit.

Die Aktionstage „Wir sind das Original!“, in deren Rahmen die Schulbesuche stattfanden, ist das größte Thüringer Gemeinschaftsprojekt gegen Fake News und Desinformation an Schulen. Sie fanden zum vierten Mal rund um den weltweiten Tag der Pressefreiheit am 3. Mai statt.

Die beiden bundesweiten Initiativen „Journalismus macht Schule“ und „#UseTheNews“ bündeln ihre Kräfte und initiieren Aktionen, die die Nachrichten- und Informationskompetenz stärken. In Thüringen greift die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) diese Idee auf und setzt sie mit über 25 Partnern um, ein Partner ist die Suhler Verlagsgesellschaft, die das E-Paper in dieser Zeit kostenlos zur Nutzung für Lehrerinnen und Lehrer bereitstellt.

Den Abschluss der Schulbesuche bildeten zwei 7. Klassen am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Schmalkalden. Im März waren die beiden Journalistinnen auch schon in der Regelschule Obermaßfeld mit ihrem Fake-News-Workshop in einer 8. Klasse und in einer weiteren Berufsschulklasse in Meiningen zu Gast.

Verein „Journalismus macht Schule“ ist ein bundesweites Netzwerk, das Schulen und Redaktionen zusammenbringt. Ziel ist es, jungen Menschen journalistische Arbeitsweisen, Medienkompetenz und den Wert einer freien Presse nahezubringen. Diese Schulbesuche laufen ganzjährig. Infos und Anmeldung unter www.journalismus-macht-schule.org.