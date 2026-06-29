Schmalkalden. Papier, Kohle und Filzstift – wenn Franz Reiß mit seiner Familie Urlaub machte, dann hatte er diese drei Dinge immer im Gepäck. Und „Krixel, kraxel“ habe er gern mit seinen Söhnen gespielt. Thomas und Markus zeichneten dann Striche aufs Papier und der Vater machte ein Kunstwerk daraus. Arbeitete Franz Reiß, dann war er voll dabei. Wenn es Essen gab, musste sich die Familie gedulden. „Wenn man Glück hatte, kam er nach dem fünften Rufen – auch eine Klingel nutzte nichts“, erinnerte sich sein Sohn Thomas.