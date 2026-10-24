Ganz im Kleinen hat der Weltladen angefangen. Damals nutzten die Beteiligten private Wohnungen als Lager. Mehrfach zog das kleine Geschäft innerhalb der Innenstadt um. Eckhard Simon ist einer von denen, die von Anfang an dabei waren. Er war es, der die Idee des fairen Handels nach Schmalkalden brachte. Und das ist noch viel länger als 30 Jahre her, denn die Entscheidung zur Vereinsgründung kam erst viel später auf.