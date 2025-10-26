„Normalerweise kommen die Kinder zu uns – das hier ist eine ganz neue Erfahrung“, rief Thomas Linde von seiner „Mobilen Mosterei“ herab. Und normalerweise bleiben seine Frau Anne und er damit auch im Umkreis von Suhl. „Aber die Kinder“, sagte Anne Linde. Ihr Mann habe einfach nicht widerstehen können und die Anfrage von Daniela Köhler, Elternsprecherin der „Aue-Knirpse“, positiv beantwortet. Sehr zur Freude von Leiter Tony Jahn, den Erzieherinnenteam, den Eltern und natürlich den Mädchen und Jungen.