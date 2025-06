Am Freitag haben Zeugen in Schmalkalden im Hedwigsweg gesehen, wie ein Mann eine Frau mehrfach schlug, schubste und trat. Die Zeugen, die den Vorfall beobachteten, informierten umgehend die Polizei. Obwohl diese schnell am Einsatzort war und dort Ausschau nach den Personen hielten, konnten sie die beiden nicht mehr finden.