Der Knochen sitzt nicht mehr da, wo er hingehört. Auf den Röntgenbildern ist es deutlich zu erkennen, noch deutlicher allerdings auf dem Foto, das Andreas Luther dem Publikum zeigt. Zu sehen ist der Fuß einer 90-jährigen Frau, die beim Wandern einen Unfall hatte. Der Knochen ist nur noch mit einer dünnen Schicht Haut und Muskeln bedeckt, steht aber eindeutig neben dem Gelenk. Für Andreas Luther, Unfallchirurg des Elisabeth Klinikums Schmalkalden, und einige Krankenhausmitarbeiter mag das alltäglich sein, doch für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es für einen Moment schwer zu ertragen.