Wer in Schmalkalden mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich nicht auf seine Routine verlassen. Seit geraumer Zeit wurde einiges im Verkehrsschilder-Wald verändert, was man mitunter leicht übersehen könnte. CDU-Fraktionschef Ralf Liebaug kritisierte deshalb in der Stadtratssitzung, dass Vorfahrtsregelungen großzügig geändert worden seien - ohne die Leute darüber vorab zu informieren. „Das ist nicht ganz ungefährlich, wenn man unvorbereitet ist“, sagte er aus eigenem Erleben. Auch hätten ihn Einwohner daraufhin angesprochen. Ein Beispiel ist die Allende-Straße in Schmalkalden, auf der man bis zu den aktuellen Änderungen Vorfahrt hatte. Nun aber ist das an der Ecke zum Grenzweg anders. Hier gilt nun „rechts vor links“. Das Rechts-vor-links-Prinzip besagt, dass an kreuzenden Straßen ohne Beschilderung oder Ampel der Verkehr von rechts Vorfahrt hat. Längst nicht alle Autofahrer haben das an der Ecke Allendestraße/Grenzweg bislang mitbekommen – sie fahren ohne den Blick nach rechts einfach bergauf drauflos...