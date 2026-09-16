Schmalkalden: Weltkindertag in der Viba Nougat-Welt

Ob Naschkatze, Sportfan, Bastelfreund oder Entdecker: Am Sonntag, 20. September, findet im Viba-Park jedes Kind etwas, das Spaß macht:
Welt-Kindertag im Viba Park Schmalkalden: Die Veranstalter versprechen einen Nachmittag voller Bewegung, Nougatgenuss und Familienspaß.
Ob Naschkatze, Sportfan, Bastelfreund oder Entdecker: Am Sonntag, 20. September, findet im Viba-Park jedes Kind etwas, das Spaß macht:
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Der Kindertag als großer Erlebnistag für die ganze Familie ist bei Viba inzwischen zu einer schönen kleinen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr lädt die Viba Nougat-Welt von 11 bis 18 Uhr zu einem abwechslungsreichen Feiertag voller Bewegung, Unterhaltung und süßer Genussmomente ein. Der Eintritt ist den ganzen Tag frei.
Im Mittelpunkt stehen vielseitige Sport-, Spiel- und Mitmachangebote des Kreissportbundes Schmalkalden-Meiningen und zahlreicher regionaler Vereine. Fußball, Volleyball, Tischtennis, Ringen und Wintersport – Kinder dürfen nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden. Und genau das macht es so actionreich. Hüpfburgen, Fußball-Dart, ein menschliches Soccerfeld, Kinderschminken, Bastelaktionen, eine Ballettaufführung und viele weitere Überraschungen sorgen zusätzlich für beste Unterhaltung in der Nougat-Allee 1.
Ein besonderes Highlight bringen die Suhler Gunslingers mit nach Schmalkalden: Beim Flag Football können kleine und große Gäste die kontaktlose Variante des American Footballs kennenlernen und direkt selbst ausprobieren – Teamgeist, Bewegung und jede Menge Unterhaltung inklusive, denn die Gunslingers werden vor Ort ordentlich einheizen. Ein kleines Team aus den Besucherreihen gegen die Gunslingers oder auch gemischt – ohne Körperkontakt, mit viel Spaß und die Gelegenheit, Flag Football einfach einmal selbst auszuprobieren.
Zwischen all den sportlichen und kreativen Erlebnissen wird es bei Viba natürlich auch süß und zart schmelzend : Auf der Erlebnis-Etage in der Nougat-Welt finden an diesem Tag zusätzliche, bewusst kürzer gestaltete Schokoladenkurs-Specials statt. So erhalten möglichst viele kleine und große Naschkatzen die Gelegenheit, selbst kreativ zu werden und ihre eigenen süßen Kunstwerke herzustellen.
Auch der Burgertruck wird wieder vor Ort sein.
Ein solcher Tag voller Erlebnisse ist nur mit starken Partnern möglich. Gemeinsam mit dem Kreissportbund Schmalkalden-Meiningen und vielen engagierten regionalen Unterstützern entsteht im Viba Park ein buntes Programm für die ganze Familie. Mit dabei sind unter anderem das Forstamt Schmalkalden, das 1. Deutsche Bratwurstmuseum, Auto Bruckner, der Tierschutzbund Eisenach und das Joy Fitnessstudio. Also: den Feiertag gemeinsam genießen, die Familie einpacken und einen Tag voller Sport, Spiel und süßer Nougatmomente erleben. Der Wettergott verspricht sonnige 20 Grad Celsius-.
Sonntag, 20. September, 11 bis 18 Uhr, Viba Nougat-Welt Schmalkalden. Eintritt frei.