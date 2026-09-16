Schmalkalden: Weltkindertag in der Viba Nougat-Welt

Ein besonderes Highlight bringen die Suhler Gunslingers mit nach Schmalkalden: Beim Flag Football können kleine und große Gäste die kontaktlose Variante des American Footballs kennenlernen und direkt selbst ausprobieren – Teamgeist, Bewegung und jede Menge Unterhaltung inklusive, denn die Gunslingers werden vor Ort ordentlich einheizen. Ein kleines Team aus den Besucherreihen gegen die Gunslingers oder auch gemischt – ohne Körperkontakt, mit viel Spaß und die Gelegenheit, Flag Football einfach einmal selbst auszuprobieren.