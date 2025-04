Es war am letzten Samstag die dritte Tour des Bildungsausschusses durch die Schulen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Noch drei weitere Runden werden folgen – dann jeweils durch die größeren Städte Schmalkalden, Meiningen und Zella-Mehlis. „Im ersten Halbjahr wollen wir die Bereisungen abschließen“, sagte Ausschussvorsitzender Fabian Giesder. „Und danach geht es ins stille Kämmerlein.“ Dann wird beraten, wie es mit dem Schulnetz weitergeht: Wo muss was investiert werden? Wie entwickeln sich die Schülerzahlen? Wie sind die Bedingungen im Umfeld der Schule? Gibt es eine Sportanlage und einen Pausenhof? All das wollen die Kreistagsmitglieder und die Fachbehörde jetzt bewerten. „Insofern ist solch eine Bereisung wichtig, damit jeder weiß, worüber wir reden“, so Giesder. Gerade für neue Kreistagsmitglieder ist die Bestandsaufnahme notwendig.