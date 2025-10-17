Small-Talk interessiere sie weniger. Hunde oder Katzen kämen als Fotomotive nicht unbedingt in Frage. Ebenso Essen. Dorothea Brandt haben es die Menschen angetan. Für das derzeit in der Stadtkirche St. Georg laufende interaktive Videoprojekt „Heilig!“ befragte sie 20 Damen und Herren aus dem Kirchenkreis Schmalkalden. Entstanden sind fünfminütige Videoclips. Einen ganzen Monat lang haben Besucher die Möglichkeit, sich diese anzuhören und sich selbst Gedanken zu machen.