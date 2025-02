Es ist 22.20 Uhr, stockdunkel – trotz Straßenbeleuchtung. Die drei Frauen im Auto reden angeregt, das Radio und die Heizung laufen. Plötzlich tritt aus dem Nichts eine dunkel gekleidete Gestalt mit einem roten Licht in der Hand von einer Seiten- auf die Hauptstraße direkt vor das Auto. Die Fahrerin bremst abrupt ab und lenkt das Auto rechts an den Fahrbahnrand. Die Insassinnen halten kurz die Luft an, das Gespräch endet. Puh. Gerade noch gutgegangen. „Guten Abend. Wir führen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bitte einmal Führerschein und Zulassung.“