Zu einer kommunalen Wärmplanung sind die Städte und Gemeinden inzwischen verpflichtet. Der Schmalkalder Stadtrat hat jetzt den Auftrag hierfür vergeben, denn ein externes Büro soll die Erarbeitung der Konzeption maßgeblich unterstützen – und das „möglichst ideologiefrei“, sagt Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski. Zwischen 70.000 und 80.000 Euro wird ihm zufolge die Planung kosten. Doch die Stadt bekommt hierfür auch Fördermittel. 90 Prozent soll es geben.