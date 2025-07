Oldtimer interessieren ihn schon lange. Bei Treffen ist Klaus Kleimenhagen ein um das andere Mal zu sehen. Besonders in seinem Heimatort Wernshausen, wenn auf dem Gelände der Firma Grüßung Transporte „Schätzchen“ gezeigt werden, ist der einstige Kreisbrandinspektor regelmäßig vor Ort. 2022 beispielsweise hatte er seinen Trabant Kübel, der seit 30 Jahren in seiner Garage in Wernshausen steht, herausgeholt. Baujahr 1987 aus NVA-Beständen – war von ihm zu erfahren.