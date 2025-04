Lange Neonröhren mit kaltem, grellem Licht hängen an der Decke des ehemaligen Treppchenkonsums. Sie passen so gar nicht zu den frohen Gesprächen der Gäste, den teilweise alkoholischen Getränken und den zukunftsorientierten Ideen, die hier gesammelt werden sollen. Denn in der Steingasse, im ehemaligen Konsum, sind Menschen zusammengekommen, um sich in einer Ausstellung über ein neues Projekt zu informieren. Im Kern geht es darum, Leerstand wieder anders zu nutzen.