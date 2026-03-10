Von Hardrock-Sängern kennt man meist nur die raue oder schreiende Stimme. Dass bei den meisten eine Menge Technik dahintersteckt, wissen die wenigsten. „Viele denken, man stellt sich einfach auf eine Bühne und singt. Aber dahinter steckt viel mehr“, sagt Emma Schwabe. Sie könnte ein Lied davon singen, wie viel Technik sie selbst für ihre Stimme erlernen musste und heute einsetzen kann. Sie ist Sängerin der Schmalkalder Rockband „Goddys“.