Man kennt es: Der Vater arbeitet im Reiseverkehr, ist nie zu Hause. Die Mutter füllt im Supermarkt Regale auf und ist auch nie zu Hause. Die Kinder sitzen alleine zu Hause – natürlich vorm Computer oder dingeln am Handy. Freitag aber ist Brettspieltag. Die Kinder freuen sich. Da klingelt das Telefon. Die Kinder verdrehen die Augen. Die Mutter muss weg. Die Kinder verdrehen abermals die Augen. Es bleiben Computer und Handy. Da klingelt es schon wieder. Ein fremder Mann begehrt Einlass. Die Kinder wimmeln ihn ab, er hört sich so gar nicht nach der Mutter an. Das mit dem Abwimmeln klappt auch ein zweites Mal, beim dritten Mal aber öffnen die sieben die Tür. Und herein kommt: Kowalski. Und der schnappt sich die Kinder – bis aufs eins. Das begibt sich anschließend mit der Mutter auf die Suche nach den Geschwistern. Man weiß wie das endet.