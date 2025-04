Die Tafel in Schmalkalden hat eine neue Leiterin. Anja Wittek tritt die Nachfolge von Karola Leyh, die jetzt ihren Ruhestand genießen kann, an. Im Kirchenkreis Schmalkalden ist die 59-Jährige, die aus Friedelshausen kommt, bestens bekannt. Vor zwei Jahren war sie hier als Ehrenamtsmanagerin angestellt und kennt entsprechend viele Menschen bereits. Die Stelle bereitete ihr damals auch viel Spaß, dann aber fand sie ein verlockendes Angebot am Meininger Theater, dem sie nicht widerstehen konnte. Regieassistentin und Souffleuse – etwas ganz anderes, aber: „Das war mein Lebenstraum, ich musste das einfach machen“, sagt sie. Leider sollte dieser Exkurs nur zwei Spielzeiten dauern. Private Gründe erforderten eine Neuordnung. „Das Leben spielte mir mit“, berichtet Anja Wittek. Schweren Herzens musste sie den Theaterjob an den Nagel hängen.