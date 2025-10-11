Eine Frau trägt Gehörschutz, denn in der Dance Hall, wie Villa-Kenner den Partyraum mit Bühne nennen, ist es laut. Vier Bands präsentieren zum Abschlusskonzert in der Villa K Schmalkalden, was sie beim Bandcamp-Workshop gelernt haben. Kurz vor 16 Uhr trudeln die letzten Eltern, Freunde und Interessierten ein. Hektisch wedelt sich eine Teilnehmerin Luft zu – und das liegt nicht nur an der Wärme. Die Aufregung ist bei allen zu spüren. Eine Sängerin klammert sich ans Mikro. Auch Gesangslehrerin Emma Schwabe gibt zu: „Jetzt bin ich aufgeregt“, als ihre Schützlinge auf die Bühne steigen.