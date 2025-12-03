Der Kleintransporter blockierte die Durchfahrt. Das aber war korrekt. Denn: Susann Schmidt und ihre kleine Tochter Lina hatten den gesamten Kofferraum voller Weihnachtspäckchen.
Die Kinder von Tafelkunden können sich freuen: Diese und nächste Woche warten an den Ausgabetagen kleine und große Geschenke auf alle Mädchen und Jungen.
