Ei ist nicht gleich Ei. Beim genauen Hinschauen entdeckte man gehäkelte Eier, Eier mit süßen, kleinen Öhrchen, Holzeier zum Kraulen, sorbische Ostereier, Eier aus Ton und Keramik und natürlich Eierwärmer. Und die gab es in den lustigsten Ausführungen – als Küken, Schneemann, Ferkel, Fisch oder Minion. Sie alle schauten einfach allerliebst aus und sorgen am Frühstückstisch garantiert für gute Laune. Wobei Katrin und Jens von der Creativ-Werkstatt aus Suhl auch den Sensenmann als Eierwärmer präsentierten. „Der geht ganz gut“, meinten sie. Die beiden waren erstmals beim winterlichen Mondscheinmarkt am Technischen Denkmal „Neue Hütte“ dabei und ganz angetan vom Ambiente.