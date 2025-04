Ihre Augen glänzen. Tränen kullern. Weint Maybe (Pauline Pehlert) vor Freude? Oder aus Traurigkeit? Vielleicht ist es auch Wut? Oder Verzweiflung? Das Publikum in der Aula des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums kennt die Antwort. Was vor dieser perfekt gespielten Schlussszene geschah, hat es gerade hautnah miterlebt. Der Applaus will nicht enden. Die zwölf Akteure des Darstellen-und-Gestalten-Kurses von Sibylle Kraus können endlich feiern. Die Anspannung ist weg. Die beiden Aufführungen sind mehr als gelungen.