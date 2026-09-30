﻿ Rund um die Zukunft des ehemaligen Hellweg-Baumarktes in Schmalkalden sorgt derzeit eine Nachricht für Verunsicherung: Die BN Baumarkt GmbH, die den Standort Am Bad 6 als Hagebaumarkt mit Gartencenter weiterführen will, sei von dem Kaufvertrag zurückgetreten. Alle 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeuter hätten zum 31. Dezember die Kündigung erhalten, obwohl zum 30. November die Übernahme erfolgen sollte.