50 Euro? Der Leser, der sich an die Redaktion wendet, ist erbost. Er war vergangene Woche, am 17. September, von der Polizei in der Rückersgasse in Schmalkalden kontrolliert worden. Der Mann war „von oben“, sprich aus dem Schlossküchenweg, gekommen und damit unerlaubt in die Rückersgasse gefahren. Denn hier steht das Schild „Einfahrt verboten/Anlieger frei“. Er wurde aufgefordert, die Strafe, eben die genannten 50 Euro, zu bezahlen. Bei dem Gespräch mit den Beamten sei er darauf hingewiesen worden, dass er nur aus dieser Richtung belangt werde, da aus der anderen kein solches Schild stehe. Das fand der Mann ungewöhnlich und fragte in der Redaktion nach. Wir gaben dies an die Polizei weiter.