24 Stunden hatte der 9. November 1938. Der damals elfjährige Karl Johannes Schuster, der mit seiner Familie am Altmarkt 6 wohnte, erlebte ihn als doppelt so lang. „Es war der schrecklichste Tag meines Lebens“, las Stefan Svoboda aus seinen Erinnerungen. Um 2 Uhr in der Nacht habe es heftig an der Türe geklopft. SS-Leute verlangten nach seinem Vater und nahmen ihn mit. „Danach brannte am Altmarkt ein großes Feuer, alles brannte“, las Svoboda.
Schmalkalden Unsere Geschichte, unsere Verantwortung
Annett Recknagel 10.11.2025 - 15:23 Uhr