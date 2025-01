In den Containern waren Kundenreifen gelagert, wie die Polizei berichtet. Die Täter öffneten die Schlösser gewaltsam und brachten sich so in den Besitz von mindestens 13 Kompletträdersätzen. Der entstandene Beuteschaden wird auf mindestens 30.000 EUR geschätzt. Die Polizei Meiningen nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 03693/5910 entgegeben.