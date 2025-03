„I cook good in this“ steht auf den violetten Schürzen der Teilnehmer an diesem Kochabend. Auf deutsch heißt das: „Ich koche gut damit.“ „Hier kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen. Das hast du im Alltag gar nicht. Da laufen alle aneinander vorbei“, schätzt Teilnehmer Maurice Hilpert die monatlichen Kochabende ein. Die Veranstaltungsreihe „Über den Tellerrand“ gibt es in Schmalkalden seit 2019. Sie wird vom gleichnamigen Verein organisiert.