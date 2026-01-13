Die Kinder lunsen durch die Scheibe. Drinnen in der Sporthalle bewegen 14 ihrer Mitschüler Arme und Beine, drehen sich, haben sichtlich Spaß. Und außerdem sehen sie aus wie kleine Vögelchen – Papagenis. Was ist denn das? Das sind die Kinder von Papagena und Papageno, den beiden Protagonisten aus Mozarts „Zauberflöte“. Sie standen in der Inszenierung, die die Grundschüler der Schmalkkalder Renthofschule jetzt erlebten, im Zentrum des Geschehens. Die Turnhalle hatte sich in ein Opernhaus verwandelt. Natürlich musste man leise sein, aber nicht nur. Denn die „Opernretter“ aus Schwetzingen bei Mannheim setzen auf Interaktion.