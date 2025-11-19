Eigentlich sollte es ganz einfach werden: alte Holzbrücke raus, neue Brücke rein, alle glücklich und zufrieden. Doch wie so oft im Leben macht die Realität der Stadtverwaltung einen Strich durch die Rechnung. Die marode, seit Monaten gesperrt Fußgängerbrücke über die Schmalkalde, unweit der Schwemmbrücke, wird wohl noch für eine geraume Zeit im Ruhestand verweilen müssen. Heißt, Fußgänger müssen weiterhin tapfer einen Umweg in Kauf nehmen, um auf die andere Straßenseite zu kommen.