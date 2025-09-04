Die Lebensmittelkette Norma wurde von Manfred Roth gegründet. 2010 verstarb der Fürther Unternehmer. Man rief eine nach ihm benannte Stiftung ins Leben. Die fördert Bildung, Soziales und Kultur. Das Berufsbildungszentrum (BBZ) in Schmalkalden kam jetzt zum zweiten Mal in den Genuss einer Förderung aus dieser Stiftung. Katrin Stähling, Bereichsleiterin Aus- und Fortbildung, und übergab in dieser Woche einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an die Leiterin der Einrichtung, Sabine Schramm, und deren Stellvertreterin Annelie Schmidt.