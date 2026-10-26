Seit ewigen Zeiten das gleiche Thema: Der Zustand des Weges zur Jahnhütte am Rennsteig bei Rotterode verschlechterte sich von Jahr zu Jahr. Niederschläge haben ganze Arbeit geleistet und viel ausgespült. Die Anfahrt für die Versorgung der Hütte und damit der vielen Wanderer und Radfahrer wurde immer mehr zur Zumutung. Doch mehr noch: Nicht auszudenken, wenn im Ernstfall Rettungskräfte und Feuerwehrleute anrücken müssten.