„Moinse, ich habe mich für das Stadtradeln angemeldet und das Team ‚Karla Kolumna’ gegründet. Macht ihr mit? LG sö“. Die Whatsappnachricht stand am 25. Mai in unserer Redaktionsgruppe. Da hatten wir den Salat. Oder auch nicht, denn mir war sofort klar, dass uns der Sieg nicht zu nehmen sein wird, denn wir haben ja den Kollegen Thomas, der auch mal schnell über 100 Kilometer am Tag schrubbt. Also meldete ich mich an. Wer will schon nicht Winnerteam dabeisein? Zumindest im Schmalkalden-Vergleich. Die Stadt beteiligte sich erstmals an dem Wettbewerb des Landkreises, der bundesweit läuft. Und in der Stadt, wo unsere Redaktion sitzt, wollten wir vorne mitfahren.