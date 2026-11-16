Eine Gruppe von 28 Personen läuft durch die Innenstadt – ihre Gesichter sind vielen bekannt. Die Einzelhändler aus Schmalkalden waren zu einer intensiven Führung durch die Stadt eingeladen. Hintergrund der Aktion ist, dass Gäste natürlich durch die Läden bummeln und Inhaber und Angestellte in der Vergangenheit nicht immer auf Fragen zur Stadtgeschichte antworten konnten. „Das geht auch gar nicht, weil wir sonst arbeiten, wenn die Führungen stattfinden“, erzählt Simone Brunner, Verkäuferin in der Culinaria Genusswelt, die sich sehr darüber freut „in diesen Genuss zu kommen“.