Derzeit gelten drei Friedhofsgebühren-Satzungen im Stadtgebiet von Schmalkalden: Eine für die Stadt selbst plus die älteren Ortsteile – für Wernshausen und auch für Springstille gibt es jeweils eine eigene Regelung. Die Sätze sind unterschiedlich hoch. Handlungsbedarf gibt es aber überall: Die Gebühren werden steigen, weil auch die Kosten nach oben gingen. Der Rechnungshof und das Rechnungsprüfungsamt haben angemahnt, hier endlich zu handeln.