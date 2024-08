Welch schönes Paar! Elisabeth in gelb-grünem Gewand, einen Rosenstrauß in den Händen und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Ludwig, ihr Gemahl, ganz in Blau gekleidet – das Thüringer Wappen auf der Brust, ebenso strahlend. Doch der Anlass, der die beiden 1227 nach Schmalkalden führte, war weniger schön. Es hieß Abschied nehmen. Ludwig IV. zog in den Kreuzzug, Elisabeth wieder in Richtung Eisenach. Die Schmalkalder aber dürfen ihre Elisabeth behalten. Zum einen steht sie neuerdings als Figur vorm Hessenhof, denn dort hatte sie ihren Ludwig verabschiedet – und andererseits begrüßte sie ihre treuen Untertanen von der Bühne auf dem Altmarkt herab. Die Zeitenwanderer machten das möglich. Helena Gampe war in die Rolle der Elisabeth geschlüpft, ihr Freund Benedict Klein spielt den Ludwig. Hoch zu Ross ritten die beiden von der Auer Gasse kommend auf den Altmarkt. Begleitet wurden sie von einem Tross aus Dienern, Mönchen und Fußvolk.