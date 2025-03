Vor ein paar Tagen hat die Stadtverwaltung Schmalkalden riesige Blumenkübel in der Mohrengasse, dem Soldatensprung und der Steingasse aufstellen lassen. „Wir wurden immer wieder darauf angesprochen, dass auf dem Altmarkt zu viele Fahrzeuge sind“, erklärt Bürgermeister Thomas Kaminski. Und jetzt, da auf dem Altmarkt die Gastronomen wieder ihre Sitzgelegenheiten nach draußen stellen und die Flächen dafür auch noch vergrößert werden sollen, was so gewollt sei, kocht das Thema wieder hoch. Auch die Ladenlokale in der Steingasse oder am Soldatensprung sollen Plätze draußen anbieten können und so Kunden anlocken.