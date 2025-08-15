Dass an einem Donnerstag viel Bewegung auf dem Altmarkt herrschte, und auch noch die Polizei präsent war, hat mit einem Geldinstitut zu tun, das noch ein bisschen älter als die Bank of London ist: Die Sparkasse auf dem Gebiet des heutigen Landkreises gibt es nämlich schon seit 200 Jahren, zunächst in Meiningen, die Rhön-Rennsteig-Sparkasse seit 30 Jahren. Die Sparkassengründung in Schmalkalden datiert auf 1859, der Weg zum Geldhaus ging über das Rathaus.