Einmal im Jahr hat Schmalkalden für eine Woche ein Kino – wobei die Sommerfilmnächte noch nie in so einem Ausmaß wie in diesem Jahr stattgefunden haben. Denn neben der kultigen Filmwoche beim Fachwerk 51 in Näherstille laufen 2026 mit „Provinzkino“ auch in den kleineren Städten und Dörfern ausgewählte Filme. Vergangene Woche hat das Team das Gerüst, die Leinwand und den dazugehörigen Rahmen, damit die Leinwand nicht nass wird, aufgebaut.