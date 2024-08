Die Schuleinführung ist ein wichtiger Moment im Leben eines jeden Kindes. Schließlich ist sie der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. An solch einem Tag werden die Erstklässler vor allem von ihren Eltern begleitet, von Mama und Papa. Als Mara Messerschmidt am Samstag ihre Zuckertüte in der Staatlichen Grundschule in der Renthofstraße in Empfang nimmt, ist Mutter Nadine leider nicht dabei. Die Sportschützin kämpft in Paris, in Châteauroux, bei den olympischen Sommerspielen um eine gute Platzierung. Seit Jahren gilt die Breitenbacherin als eine der besten Skeetschützinnen Deutschlands.