Ein roter Deckel, das übrige ist in Grün gehalten – Hoffnungsgrün. Über all auf dem Karton sind Sterne zu sehen. Sie erinnern an funkelnde Kinderaugen. Und genau das soll mit solch einem Päckchen erreicht werden – Mädchen und Jungen in Osteuropa eine Freude machen. Natürlich zu Weihnachten. Auch 2024 läuft die Aktion mit Namen „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder. In Schmalkalden ist sie mit Ingrid und Wolfgang Müller verbunden.