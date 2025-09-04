Die Freude ist groß: Nach Wochen voller Einsatz, harter Arbeit und unermüdlicher Sponsorensuche steht es nun fest: Jeremy Berthold, Ben Hessenmöller und Gianluca Rothämel aus der 11. Klasse des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Schmalkalden vertreten vom 18. bis 21. September Deutschland bei den WRO Open Championships Asia & Pacific in Manila. Dort treten 160 Teams aus 25 Nationen gegeneinander an. Das JBG Robotics Team geht mit dem „Autobin“ in den Wettbewerb, einem selbst entwickelten Müllsystem für Innenstädte. Das System sortiert mithilfe von künstlicher Intelligenz den Müll nach Einwurf und transportiert ihn später autonom zu einer Sammelstation ab. So sollen überfüllte und unsortierte Mülleimer im öffentlichen Raum vermieden werden. Mit dem Projekt hatten sie sich die drei 16-Jährigen über das Regionalfinale in Schmalkalden im Mai und das Deutschlandfinale in Dortmund imJuni qualifiziert.