Im Reporterberuf erlebt man viele spannende Geschichten. Aber selten so verrückte und surreale, wie die jenem Sonntagabend im Juni 2026. Die Entwicklung der Story lässt sich recht gut nachvollziehen. Zum einen durch den Chatverlauf mit Kollegin Susann, die Wind von der „Razzia“ bekommen und angefragt hatte: „Willst du hin?“ Zum anderen dank der Schreiberei mit Franziska, der Onlineredakteurin, die ihren Feierabend verschob und weitermachte, weil die Webseite „insüdthüringen“ plötzlich mit Klicks Informationen suchender Menschen geflutet wurde. Sie hatte aus ein paar Wortgruppen und einem Foto eine erste Blitznachricht gebastelt, die einen riesigen Zuspruch fand.