﻿Für rund 100 Anwohner und Gewerbetreibende in der Innenstadt kam die Nachricht völlig überraschend. Jahrelang kostete der Dauerparkplatz im Parkhaus „Zentrum“ in der Kothersgasse 32 Euro im Monat; für einen festen Dauerparkplatz 36 Euro. Nun flatterte ein neuer Vertrag ins Haus – mit einer Monatsgebühr von 99 beziehungsweise 119 Euro Euro. Eine Verdreifachung der Kosten, die bei den Betroffenen für erheblichen Unmut sorgt – und für ein inzwischen fast leeres Parkhaus.