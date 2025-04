Schmalkalden: Promis lesen Spukgeschichten

Wer liest, weiß mehr. So viel steht fest. Und die Martin-Luther-Schüler lieben es, Bücher zu lesen. Deshalb wurde am gestrigen Welttag des Buches auch ein großes Lesefest gefeiert. Zunächst kamen Promis an die Reihe. Das sind solche Menschen, an denen man in Schmalkalden nicht vorbei kommt. Bürgermeister Thomas Kaminski zum Beispiel. Oder Dekan Ralf Gebauer. Oder der Direktor von Schloss Wilhelmsburg Kai Lehmann. Alle drei hatten sich ein Buch ausgesucht. Nämlich – „Das kleine Gespenst Vincent entdeckt Thüringen“ von Anja Tettenborn. Natürlich konnte das Trio nur Auszüge vorlesen. Aber genau die machten große Lust aufs Selberlesen. Dekan Ralf Gebauer las bei den Füchsen, Bürgermeister Thomas Kaminski hatte die Tiger gewählt. Kai Lehmann entschied sich, vor Erdmännchen und Pinguinen zu lesen. Hier wie dort verfolgten die Kinder die Geschichte von Vincent sehr diszipliniert.