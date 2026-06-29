Der SPD-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen und der SPD-Ortsverein Schmalkalden und Umgebung feierten ihr gemeinsames Sommerfest am Bockarschberg bei sommerlichen Temperaturen. Trotz der Hitze herrschte eine heitere und herzliche Stimmung, berichtet Michael Lang, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Unter den Bäumen verbrachten die Gäste den Nachmittag mit Musik, Gesprächen, Grillessen und vielen Begegnungen. Mehr als 30 Personen fanden laut SPD den Weg an den Waldrand.