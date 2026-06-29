Der SPD-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen und der SPD-Ortsverein Schmalkalden und Umgebung feierten ihr gemeinsames Sommerfest am Bockarschberg bei sommerlichen Temperaturen. Trotz der Hitze herrschte eine heitere und herzliche Stimmung, berichtet Michael Lang, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Unter den Bäumen verbrachten die Gäste den Nachmittag mit Musik, Gesprächen, Grillessen und vielen Begegnungen. Mehr als 30 Personen fanden laut SPD den Weg an den Waldrand.
Schmalkalden Prominente Gäste beim SPD-Sommerfest
Redaktion 29.06.2026 - 11:00 Uhr